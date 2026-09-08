Üsküdar başkanvekili seçim sonuçları işte CHP ve AK Parti adayının oyları

ÜSKÜDAR Belediyesi’nin başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisi saat 09.00'da toplandı. Gözaltılar ve transferler sonrasında Cumhur İttifakı ile Yeni Parti-CHP grubunun üye sayısı eşitlendi. İlk tur sonuçları başkan vekilini belirlemedi, ikinci turdan da sonuç çıkmadı. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 24 oy arandı. Bu turdan da kazanan çıkmadığı için 4. tura geçildi. Seçimlerin son turunda Üsküdar Belediyesi CHP yönetiminden AK Parti'ye geçti. Son turda da 2 CHP'li üye AK Parti adayına verdi.

ÜSKÜDAR EL DEĞİŞTİRDİ

4. tur sonuçları şöyle:

-Dündar Ziya Gültekin (AK Parti): 23

-Sibel Tan Çetinkaya (CHP) : 19 oy

OYLARI AĞLAYARAK SAYDI

Dördüncü turda belediyenin AKP'ye geçmesinin ardından CHP Üsküdar Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç gözyaşlarına hakim olamadı. Oy sayımında yer alan Hazal Bayhan sonucu görünce hüngür hüngür ağladı.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ TUR SONUÇLARI

4.TUR : Seçimlerin son turunda Üsküdar Belediyesi CHP yönetiminden AK Parti'ye geçti. Son turda da 2 CHP'li üye AK Parti adayına verdi. 4. tur sonuçları şöyle:

Dündar Ziya Gültekin (AK Parti) : 23 oy

Sibel Tan Çetinkaya (CHP) : 19 oy aldı.



3. TUR : 3. tur oylamada 24 oy alan kazanacaktı 3 oya itiraz edildi, sonuçlar şöyle:

Dündar Ziya Gültekin (AK Parti) : 23 oy

Sibel Tan Çetinkaya (CHP) : 19 oy aldı.

Üçüncü turda CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e iki oy gelmiş oldu.

2. TUR : Seçimlerde ikinci tur tamamlandı. Bu oylamada hiçbir oya itiraz edilmedi. İkinci tur oylama sonuçları şöyle:

SİBEL TAN ÇETİNKAYA (CHP) : 20

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN (AK Parti) : 22

İkinci turda; CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e bir oy gelmiş oldu. 1. TUR : İlk tur oylamada bir pusulada AK Parti'nin adayı 'Dündar Ziya Gültekin' yerine 'Düdar Ziya Gültekin' yazıldı. Oy geçersiz sayıldı. İlk tur sonuçları şu şekilde:

SİBEL TAN ÇETİNKAYA: 19 (1 oya itiraz edildi)

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN: 21 (1 oya itiraz edildi)

2 adet itiraz edilen oy reddedildi. İlk tur sonuçları tutanak altına alındı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur oylaması yapılacak.

NE OLMUŞTU?

AK Parti’nin yaptığı itirazın ardından mahkeme, 25 Ağustos’ta seçimde usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmederek seçimin yenilenmesine karar verdi. 6 Eylül’de yapılan ikinci seçimde YENİ Partili ve CHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim bugüne ertelendi.