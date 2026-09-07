Veyis Ateş tahliye edildi duruşmada Mehmet Akif Ersoy bombası

Habertürk eski genel yayın yönetmeni Veyis Ateş, “Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Veyis Ateş avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmaya damga vuran Veyis Ateş ile eski dostu Mehmet Akif Ersoy'un karşılıklı ifadeleri oldu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti Veyis Ateş'in tahliyesine karar verdi.

VEYİS ATEŞ'İN İFADESİ

Veyis Ateş, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

-Bana Mehmet Akif’in evine gittin mi diye soruluyor; bahsedilen ev bana ait değil. Sonra da bana uyuşturucu kullanımı için yer temin ettin deniyor. Bana ait olmayan bir evde ben nasıl yer temin etmiş olabilirim. Kullanmadığım bir şeyi neden temin etmiş olayım.

Hiç tanımadığım ve sadece Mehmet Akif Ersoy’un kız arkadaşı olan insanlara bayram şekeri ikram eder gibi uyuşturucuyu niye ikram edeyim?

-İnsan bir eylemi ya umduğundan ya da korktuğundan yapar. Ben böyle bir eylemden ne ummuş olabilirim? Uyuşturucu kullanan insanların haberlerini yıllarca sunmuş bir insan olarak neden böyle bir suç işleyeyim?”

MEHMET AKİF BENDEN ÖZÜR DİLEDİ

-Tutuklanmamdan 10 gün önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy benden bahsetmemiş. Sonra etkin pişmanlık ifadesinde ‘Uyuşturucu nedir bilmezdim, Veyis Ateş beni uyuşturucuya başlattı’ diyerek ellerini benim üzerimden yıkamaya çalışmıştır.

-Silivri’de avukat görüşünde karşılaştığımızda bana şunları söylemiştir: ‘Ağabey çok özür dilerim, bu şekilde ifade vermek zorundaydım, hakkını helal et. -Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk’ün el değiştirme davasına katacaklardı. Oradan da başıma ne gelecekti bilmiyorum. Özür dilerim’ demiştir. Buna da o esnada yanımda olan avukatım Kerem Akyer de tanıklık etmiştir.”

"BEBEK OTEL VE KÜTÜPHANE" İDDİALARI

Kendisi aleyhinde beyanlarda bulunan Osman Tıraş’ın beyanlarını yalanlayan Ateş, tahliyesini isterken şu ifadeleri kullandı:

-“Osman Tıraş benim Bebek Otel ve Kütüphane isimli mekana gittiğimi, mekanda sanatçı Aleyna Boz’un eşi Umut Evirgen’e uyuşturucu madde verdiğimi gördüğünü söylemiştir. Bebek otel ve Kütüphane isimli mekanlara hayatımda hiç gitmedim. Kütüphane isimli mekan olduğunu medyadan öğrendim.

- 9 aydır hücremde şunları düşünüyorum. Gerçekleşmemiş olanı nasıl ispatlayacağım. 20 yılda ekranlarda oluşturduğum kariyerim ayaklar altına alındı. Ekonomik hayatım zedelendi. Aleyhimde tek bir delil varsa önüme konulsun.”

MEHMET AKİF ERSOY'UN TANIK İFADESİ

Veyis Ateş’in uyuşturucu davasında Habertürk’ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

-Veyis Ateş’i tanırım. Daha önce ifademde belirttiğim şekilde 2019 yılında hatırlamadığım bir ayda Piyalepaşa’daki evde böyle bir hadise cereyan etti.

-Evde Ebru Gülan ve hatırlamakla birlikte Dilara Yıldız da olabilir. 3 ya da 4 kişi olabiliriz. Normal bir sohbet ortamıydı. Daha sonra orada, Veyis Ateş kullandı. Veyis Ateş sonradan geldi diye hatırlıyorum.

-Veyis kendisi yanında getirdiği uyuşturucuyu kullandı. Biz de merak ettik. Ben kendim deneyimlemek istedim ve ben de kullandım. 2019’da hangi madde diye tespit etmem mümkün değil ama kokain maddesiydi. İlk defa orada kullandım.

-Ebru ve benim ilk deneyimimizdi öyle biliyorum yani. Veyis kendi kullanma amacıyla getirdi. Bize de ‘kullanın’ falan demedi. Bize de teklif etmedi. Israr etmedi ben kendim denedim.

-Benzer bir olay da Seba Flats’de de yaşandı. Kağıthane’deki evde uyuşturucu kullandığımızı hatırlamıyorum. Biz zaman zaman Veyis ben Ebru Dilara görüşüyorduk. Sohbet ediyorduk.

-Başka dönemde uyuşturucu getirdiğine şahit olmadım. Piyalepaşa’daki eve getirdiği zaman kendi irademizle kullandık. Başka bir kullanım olmadı. Ben hatırlamıyorum. Bana da soruldu sonrasında ben Veyis’in getirdiğini hatırlamıyorum.

-Sonraki süreçte kendi ifademde anlattım. Ben kullandım ama Veyis ile başka ortamda kullandığımı hatırlamıyorum. Başka bir gecemiz yok.

DOSYASI AYRILARAK İDDİANAME HAZIRLANDI

Veyis Ateş, kanalın eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Ateş’in dosyası soruşturmadan ayrılarak hakkında ayrı bir iddianame düzenlendi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.