Ahmet Davutoğlu savcıya ifade verdi 2 parti lideri de yanında geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılan eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu saat 15.00’te Ankara Adliyesi’ne geldi. Savcıya ifade için gelen Davutoğlu’nu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da yalnız bırakmadı.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK

İfade verdikten sonra açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, kendisine destek veren siyasi parti liderlerine teşekkür etti. Yaşananları “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk” olarak nitelendiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

-“Türkiye tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncelerini açıkladığı için ifadeye çağırıldı. Yargıya saygım nedeniyle ifademi verdim.

-Bu ülkeye üst düzeyde hizmet etmiş bir devlet adamı olarak, ilk kez devlet kademesinde böyle bir olayın yaşanmasını üzüntüyle karşıladım.”



Davutoğlu, süreçle ilgili çok sayıda yabancı kuruluştan demeç talebi aldığını ancak Türkiye’nin olumsuz bir algıyla anılmasını istemediği için bu talepleri kabul etmediğini belirtti. Telefonların gelmeye devam ettiğini söyleyen Davutoğlu, bazı aramalara yanıt vermediğini, bazılarına ise ülkesinin olumsuz algılanmasını istemediğini ilettiğini anlattı.

Dosyaya ilişkin teknik ayrıntıları avukatının paylaşacağını belirten Davutoğlu, ulusal ve uluslararası basının bu konudaki telefonlarına yanıt vermeyeceğini söyledi. Davutoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

-“Siyasetten çekilme kararı almıştım ve bu kararda kararlıyım. Sözlerimin arkasındayım. Ben dosdoğru olmaya devam edeceğim. Ülkemin itibarı adına soru almayacağım