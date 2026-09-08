Altınlı gövde gösterisi pahalıya patladı: 'Vanlı Kara Haydar' yakalandı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz isimli sosyal medya fenomeninin kilolarca altınla yaptığı düğün dillerden düşmüyor. Sosyal medyada paylaştığı kilolarca altınlı düğün görüntülerinin viral olmasının ardından polisle diyaloglarıyla tepki çeken ve hakkında TCK 301 soruşturması başlatılan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın tam 25 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. KOM tutanağı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sosyal medyada paylaştığı altınlı düğün görüntüleri ve polise yönelik tavırlarıyla tepki çeken "Vanlı Kara Haydar" (Mehmet Fatih Tançalan), başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Asıl ismi Mehmet Fatih Tançalan olan Kara Haydar'ın 25 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Tançalan’a ait olduğu belirtilen sosyal medya paylaşımları nedeniyle açıldığı bildirildi. Tançalan hakkında, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve devletin kurumlarını aşağılama suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem başlatıldı.
Mehmet Fatih Tançalan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünün hazırladığı araştırma tutanağı ortaya çıktı.
İşte detaylar...
GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Tançalan’ın emniyetteki işlemleri sürüyor. İşlemlerin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Tançalan’ın sosyal medyada yayılan görüntüleri de incelemeye alındı. Tançalan’ın düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınların kaynağının araştırılması için mali inceleme başlatıldı.
Adli makamların, altınlar ve inceleme kapsamındaki diğer mal varlığı unsurlarıyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep ettiği bildirildi.
NELER OLMUŞTU?
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan, Van’da düzenlenen düğünle evlenmişti.
Gece boyunca farklı kıyafetler giyen Öz’e takılan çok sayıdaki altın sosyal medyada gündem olmuştu. Öz’ün boynunda, belinde, bileklerinde ve parmaklarında görülen takılar dikkat çekmişti.
Çiftin nişan törenindeki uzun takı merasimi ve takıldığı belirtilen kilolarca altın da daha önce sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Tançalan, düğününü yaptığı mekanın önüne gelen polislerle konuştuğu anları da video kaydına alıp servis etmişti.
LÜKS YAŞAM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ
KOM ekiplerinin hazırladığı tutanakta, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında sergiledikleri lüks yaşam tarzının dikkat çektiği, mali profilleri ile sosyal medyada kamuoyuna yansıyan ekonomik yaşam standartları arasında uyumsuzluk bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.
Bu kapsamda çiftin, 6 Eylül 2026 tarihinde Van’ın Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerinde bulunan “Parla Delux” isimli düğün salonunda gerçekleştirdiği düğün organizasyonuna ilişkin sosyal medya ve haber içerikleri de incelemeye alındı.
DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR TUTANAĞA GİRDİ
Tutanakta yer verilen açık kaynak görüntülerinde, Çağla Öz Tançalan’a düğün sırasında çok sayıda altın ve ziynet eşyası takıldığı belirtildi.
KOM’un tutanağında; görüntülerde Çağla Öz Tançalan’ın üzerinde altın görünümlü büyük kolye, iki kolunda büyük altın bileklikler, çok sayıda bilezik, kolyeler, büyük küpeler ve altın taç niteliğindeki ziynet eşyalarının bulunduğunun görüldüğü kayda geçirildi.
Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda ise düğünle ilgili “kilosu kadar altın takıldı” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.
DÖVİZ VE TÜRK LİRASI DA İNCELEMEDE
Tutanağın ikinci sayfasında yer alan görüntülerde ise çiftin üzerine yüksek miktarda döviz ve Türk Lirası banknotlarının takı şeklinde takıldığı belirtildi.
KOM ekipleri, açık kaynak araştırmasında görülen yüksek miktardaki altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasının şüphelilerin mali profilleriyle birlikte değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığını bildirdi.
“HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI” DEĞERLENDİRMESİ
Tutanakta özellikle düğünün “hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği” yönünde değerlendirmeye yer verilmesi dikkat çekti.
Açık kaynak incelemesinde çiftin düğün öncesinde ve düğün sırasında kullandığı kıyafetler ile sosyal medyaya yansıyan görüntülerin de değerlendirme konusu yapıldığı görüldü.
KOM ekipleri, düğünde takıldığı görülen altın, ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirası miktarını da soruşturma kapsamında kayıt altına aldı.
PARANIN VE ALTINLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, tutanağa yansıyan açık kaynak bulgularının yanı sıra şüphelilerin mali durumları ile sosyal medyada sergilenen yaşam standardının ve düğündeki yüksek değerli takıların kaynağının araştırılması bekleniyor.
Soruşturmanın, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiası kapsamında çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.