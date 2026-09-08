Altınlı gövde gösterisi pahalıya patladı: 'Vanlı Kara Haydar' yakalandı

LÜKS YAŞAM PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

KOM ekiplerinin hazırladığı tutanakta, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında sergiledikleri lüks yaşam tarzının dikkat çektiği, mali profilleri ile sosyal medyada kamuoyuna yansıyan ekonomik yaşam standartları arasında uyumsuzluk bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Bu kapsamda çiftin, 6 Eylül 2026 tarihinde Van’ın Tuşba ilçesi Erciş Yolu üzerinde bulunan “Parla Delux” isimli düğün salonunda gerçekleştirdiği düğün organizasyonuna ilişkin sosyal medya ve haber içerikleri de incelemeye alındı.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR TUTANAĞA GİRDİ

Tutanakta yer verilen açık kaynak görüntülerinde, Çağla Öz Tançalan’a düğün sırasında çok sayıda altın ve ziynet eşyası takıldığı belirtildi.

KOM’un tutanağında; görüntülerde Çağla Öz Tançalan’ın üzerinde altın görünümlü büyük kolye, iki kolunda büyük altın bileklikler, çok sayıda bilezik, kolyeler, büyük küpeler ve altın taç niteliğindeki ziynet eşyalarının bulunduğunun görüldüğü kayda geçirildi.

Sosyal medyada yer alan bazı paylaşımlarda ise düğünle ilgili “kilosu kadar altın takıldı” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.