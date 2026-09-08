Üsküdar'da AK Parti adayına oy veren CHP'li üye kim? 'Bulun şu adamı...'

ÜSKÜDAR'da Sinem Dedetaş'nı tutuklanması sonrasında yapılan başkan vekili seçimi gündeme oturdu. Seçimi Cumhur İttifakı ile CHP-Yeni Parti ittifakı eşit üye sayısıyla girdi. İlk başkan vekili seçiminden sonra gözaltılar olmuş ve CHP'nin üye sayısı Cumhur ittifakıyla eşitlenmişti.

CHP'Lİ ÜYE AK PARTİ'YE OY VERDİ

Bugün yapılan seçimin ilk iki turunda CHP grubu fire verdi. Birinci turda AK Parti adayı 21 oy alırken CHP adayı 19 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda ise CHP adayı 20 oy aldı, AK Parti adayı 22 oya çıktı. İkinci turda; CHP/Yeni Parti grubundan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e bir oy gelmiş oldu. İsmail Saymaz dün yaptığı açıklamayı hatırlatıp şunları yazdı:

-Dün Sözcü TV’de CHP-Yeni Parti blokunun Üsküdar Belediye Meclisi’nde bir fire verebileceğini söylemiştim. Nitekim bugün ilk oylamada AK Parti 21, CHP 19 oy aldı. İki taraftan birer geçersiz var. Şu halde CHP-Yeni Parti blokundan bir üye daha AK Parti’ye oy vermiş görünüyor.

BULUN ŞU ADAMI!

İsmail Saymaz dün fire verileceğine işaret etmiş ve 'bulun şu adamı' demişti: