Düzce'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda Mete K. idaresindeki 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan Hasan C. yönetimindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır, yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Görevlilerin yaptığı kontrollerde işçiler Perçin D, Lütfü D. ve Masum D. ile Hasan C'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Mete K. ile işçiler Sultan D, Sevim D, Diyar D, Süleyman D, Fatma D, Yusuf D, Ayşegül D. ve Suna D. hastanelere kaldırıldı.

Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz ve Akçakoca Belediye Başkanı Alev Ünal kaza yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Öte yandan, Vali Mehmet Makas, kazada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.