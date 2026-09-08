Osmaniye'de manav patlıcanı kesti Allah yazısını andıran yazı çıktı müşteri ağladı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde manavlık yapan bir esnaf, satışa hazırlamak için kesiği patlıcanın iç kısmında Arapça "Allah" yazısını andıran bir şekil gördü.

Gördüğü görüntü karşısında şaşkınlık yaşayan manav Emin Şenol, patlıcanı cep telefonuyla kayda aldı.

Patlıcanı satarken müşteri taze olup olmadığını sorduğunu aktaran Şenol, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de tazedir abla. Kendi bahçemde yetiştiriyorum dedim. Patlıcanı kestiğimde Allah yazısı çıktı. İnanılmaz mucize, Allah'ın takdiri ilahisi. Müşterim duygulandı ağladı."

Şenol'un paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.