Dilek İmamoğlu'ndan eşi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu'na 2 cümlelik yanıt
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklama olay oldu. Kılıçdaroğlu tutukluluğun 'siyasi olmadığını' söyledi. Bu sözlere Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'ndan 2 cümlelik yanıt geldi. Dilek İmamoğlu 'toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah’a havale ediyorum' dedi.
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Euronews Türkçe’ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu “siyasi tutuklu” olarak görmediğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için şunları söyledi:
-“Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil”.
DİLEK İMAMOĞLU'NDAN 2 CÜMLELİK YANIT
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu bu sözlere X hesabında 2 cümlelik bir açıklamayla yanıt verdi. Dilek İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 'kirli oyunların peşinden gitmekle' suçladı ve şunları yazdı:
- 14 yaşındaki kızımın ve iki oğlumun babası, sevgili eşim Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. -Bu gerçeği görüp, bildiği halde; kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan, üstelik toplumun karşısına çıkıp gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah’a havale ediyorum.