Dilek İmamoğlu'ndan eşi hakkında konuşan Kılıçdaroğlu'na 2 cümlelik yanıt

Euronews Türkçe’ye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu “siyasi tutuklu” olarak görmediğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için şunları söyledi:

-“Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil”.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN 2 CÜMLELİK YANIT

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu bu sözlere X hesabında 2 cümlelik bir açıklamayla yanıt verdi. Dilek İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu 'kirli oyunların peşinden gitmekle' suçladı ve şunları yazdı: