Mansur Yavaş kararını verdi! CHP programına katılacak mı?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile düzenlenecek etkinliklere katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Yavaş kararını verdi ve tarafsız kalma yönündeki tutumunu sürdürecek.
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CHP, 9 Eylül’deki kuruluş yıl dönümüne tartışmalarının gölgesinde giriyor. Mutlak butlan kararının ardından yaşanan ayrışma sürecinde gözler yarın düzenlenecek etkinliklere çevrilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı açıklama ve Mansur Yavaş’ın programa katılıp katılmayacağı merak konusu oldu.
“BİR TARAF OLMAYACAK”
Sözcü'de yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yarın Genel Merkez’de düzenlenecek resepsiyona katılmayacağı öğrenildi. Kaynaklar, Yavaş’ın mevcut pozisyonunu koruduğunu belirterek, “Bir taraf olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.