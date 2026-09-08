Mansur Yavaş kararını verdi! CHP programına katılacak mı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile düzenlenecek etkinliklere katılıp katılmayacağı merak ediliyordu. Yavaş kararını verdi ve tarafsız kalma yönündeki tutumunu sürdürecek.