Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı vergiye rağmen talep patladı

CNBC-e'nin aktardığına göre; Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin altın alımlarını azaltma çağrısına rağmen ülkede değerli metale olan talep artmaya devam ediyor. Hükümetin altın ithalat vergisini yükseltmesi de tüketicilerin ilgisini azaltmadı.