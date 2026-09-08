Üsküdar seçimlerinin ardından AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı sonrası Üsküdar Belediye Meclisi'nde tekrarlanan seçimin 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'in belediye başkan vekilliğine seçilmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Özdemir, "Bugün aslında 5 Ağustos tarihinde ortaya çıkan irade yeniden tecelli etti ve nihayetinde 23 sayısı aynı şekilde tekrar sandığa yansıdı. Bugün özellikle geçen seçimle benzer durumlar olmasına rağmen herhangi bir problemin olmadığını gördük. Divan Heyeti Meclisi olması gerektiği gibi yöneterek tescillemiş oldu. Aslında biz Üsküdar halkına 1-1,5 aylık süreyi bir zaman kaybı olarak yaşattık." diye konuştu.

''2024 seçimlerinden sonra ...''

Özdemir, seçimi çok önemsediklerini belirterek, "Biz Üsküdar'daki hizmet seferberliğinin aksamasından dolayı Üsküdarlılar adına üzgündük. 2024 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisine geçen belediyelere baktığımızda muazzam bir hizmet kuraklığının var olduğunu görüyoruz. Bunun en ağır şekilde Üsküdar'da yaşandığına da şahitlik ettik." ifadelerini kullandı.

Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmalarının çok fazla aksatıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bırakın vatandaşlarımızın riskli binalardan arınıp sağlıklı binalarına geçmesini sağlayan bir belediye çalışmasını, vatandaşın kendisinin bir araya gelip anlaştığı müteahhitlerle olan dönüşüm sürecine kasteden, buradaki dönüşüm süreçlerinden birtakım rant elde etmeye çalışan belediyede, müteahhitlerin kırmızı, sarı, yeşil, mavi diye gruplandığını yargı tespit etti. Bu kadar açık, ayan beyan bir yolsuzluğun var olduğunu Üsküdar'da maalesef görüyoruz."

Özdemir, "Üsküdar halkının helal vergilerle belediyeye vermiş olduğu her türlü imkanın Üsküdar halkına hizmet olarak geri dönmesi önceliğimizdir. Bugünden itibaren hem belediye başkan vekilimiz hem belediye meclis üyelerimiz hem AK Parti, Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımız seferber olarak bir zafer kazandık edasıyla değil, vakarla Üsküdar halkının beklediği hizmetleri el birliğiyle Üsküdar halkına ulaştıracağız." şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşümden ulaşıma, gençlik faaliyetlerinden çocuk faaliyetlerine, Üsküdar'ın özlediği hizmetleri ortaya koyacaklarını söyleyen Özdemir, bundan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Özdemir, CHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerde yoklama yaptıklarını ve net bir şekilde hizmet verilmesinden vatandaşın duyduğu memnuniyetin ortaya çıktığını söyledi.

"Üsküdar'ın sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz''

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de "Üsküdar'ın sorunlarını, sıkıntılarını biliyoruz. Liyakatli bir kadromuz var, belediyemizin kendi insan kaynağı bunun için gayet yeterli. Yine Meclis üyelerimizle hep beraber el ele verip, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu artırabilmek için mücadele edeceğiz." dedi.

Gültekin, şu andan itibaren çalışmalara başlayacaklarını, Üsküdar'ın bütün sakinlerine adil, eşit bir şekilde davranacaklarını aktardı.