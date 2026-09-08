İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Çelik'in iddialarına soruşturma

Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez yapılan başkanvekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Yapılan seçimlerin ardından CHP'li belediye AK Parti'ye geçti.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TEHDİT İDDİASI

Seçimlerin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Çelik açıklamasında bir belediye meclis üyesi tarafından arandığını öne sürerek "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. ‘Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum’ dedi" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialarla ilgili resen soruşturma başlattı.

Çelik’in, beyanları üzerine harekete geçen Başsavcılık, açıklamada adı geçen Ayhan Aydın’ın iddialarla ilgili ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı verildi.

SEÇİM ERTELENMİŞTİ

Üsküdar Belediyesi'nde, başkan vekilinin belirlenmesi için cumartesi günü saat 10.00'da, belediye meclisinde seçim yapılacaktı.

Cumhur İttifakı'ndan 21 ve CHP'den yalnızca 1 belediye meclisi üyesi salona gelmiş ve salt çoğunluk sağlanamamıştı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP ile Yeni Parti'nin ortak kararıyla seçime katılmadıklarını açıklamıştı.

İPTAL EDİLEN SEÇİM

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış, yerine 5 Ağustos 2026'da belediye meclisinde yapılan oylamada CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, AK Parti'nin itirazı üzerine seçim iptal edilmişti.