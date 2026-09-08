Üsküdar seçiminden sonra “savcı tehdidi” iddiası gündeme geldi! Ayhan Aydın kimdir, ne söyledi?

Üsküdar Belediye Meclisinde yenilenen başkanvekili seçimini AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin’in kazanmasının ardından Ayhan Aydın hakkında ortaya atılan iddia tartışma yarattı. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim öncesinde CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın’ın kendilerine bir savcı tarafından tehdit edildiğini söylediğini öne sürdü. Peki, Ayhan Aydın kimdir? Hangi partiden seçildi? “Savcı beni tehdit etti” iddiası nedir? Üsküdar seçiminde ne oldu?

AYHAN AYDIN KİMDİR?

Ayhan Aydın, Üsküdar Belediye Meclisi üyesi. 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Üsküdar Belediye Meclisi’ne seçildi. Belediye bünyesinde Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı ile Encümen Üyeliği görevlerinde bulunduğu belirtiliyor. Aydın ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi. Aydın’ın yaşı, doğum yeri ve eğitim geçmişi konusunda güvenilir kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış ayrıntılı biyografik bilgi bulunmuyor.

AYHAN AYDIN AK PARTİ’YE Mİ GEÇTİ?

Evet. Ayhan Aydın, 3 Eylül 2026’da Ahmet Başbaydar, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta ile birlikte CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Dört meclis üyesinin AK Parti’ye katıldığı, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu tarafından duyuruldu. Parti değişiklikleri, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin yenilenmesine kısa süre kala gerçekleşti.

AYHAN AYDIN “SAVCI BENİ TEHDİT ETTİ” DEDİ Mİ?

Bu yöndeki açıklama Ayhan Aydın tarafından kamuoyuna doğrudan yapılmış bir açıklama değil. İddiayı 8 Eylül’de YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gündeme getirdi. Çelik, Aydın’ın AK Parti rozetini takmasının ardından yaptığı bir telefon görüşmesinde ağlayarak kendisinin bir savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildiğini söylediğini öne sürdü. Çelik, bu konuşmayı kendisinin ve milletvekili Suat Özçağdaş’ın duyduğunu iddia etti.

ÖZGÜR ÇELİK AYHAN AYDIN İÇİN NE DEDİ?

Özgür Çelik’in açıklamasına göre Ayhan Aydın, söz konusu telefon görüşmesinde tutuklanmakla tehdit edildiğini, engelli çocuğu ve eşinin bulunduğunu dile getirdi. Çelik, Aydın’ın bu nedenle “teslim olduğunu” söylediğini öne sürdü. Çelik ayrıca Üsküdar’daki seçim sürecine müdahale edildiğini savunarak Kartal Adliyesi’ndeki savcılar ve İstanbul Valisi Davut Gül hakkında da suçlamalarda bulundu. Bunlar Çelik tarafından dile getirilen iddialar olarak kamuoyuna yansıdı.

AYHAN AYDIN TEHDİT İDDİASINI DOĞRULADI MI?

8 Eylül itibarıyla erişilebilen güncel haberlerde Ayhan Aydın’ın, Özgür Çelik’in aktardığı “savcı tarafından tehdit edildim” iddiasını kamuoyuna açık biçimde doğruladığına ilişkin bir açıklama yer almıyor. Ayrıca söz konusu savcının kim olduğuna ilişkin doğrulanmış bir isim açıklanmadı. İddiaya konu olan savcılık makamından da mevcut haberlerde iddiayı doğrulayan bir açıklama bulunmuyor.

AK PARTİ’YE GEÇEN MECLİS ÜYELERİ DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Dört meclis üyesinin AK Parti’ye katıldığı 3 Eylül’de grup adına açıklama yapan Tahsin Usta, parti değişikliği kararının baskı, tehdit veya pazarlık sonucunda alınmadığını söylemişti. Usta, Üsküdar’a daha fazla hizmet etmek amacıyla AK Parti’ye katıldıklarını ifade etmişti. Özgür Çelik’in Ayhan Aydın hakkındaki iddiası ise bu açıklamadan beş gün sonra, yenilenen başkanvekili seçiminin ardından gündeme geldi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

Üsküdar Belediye Meclisinde 8 Eylül’de gerçekleştirilen yenileme seçimini AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Dördüncü turda Gültekin 23, CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Seçim öncesindeki son tabloda AK Parti-MHP ile CHP-YENİ Parti taraflarının oy kullanabilecek üye sayısı 21’e 21 eşitlenmişti. Gültekin ilk turda 21, ikinci turda 22, üçüncü ve dördüncü turlarda ise 23 oy aldı.

ÜSKÜDAR’DA BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ NEDEN YENİLENDİ?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta başkanvekili seçimi yapılmış ve CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda 22 oyla seçilmişti. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin’in başvurusu üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi, oy sayımına ilişkin gerekçelerle seçimin yürütmesini durdurdu. Yapılan itirazın da reddedilmesi üzerine seçim yenilendi ve 8 Eylül’deki oylamada Gültekin başkanvekili seçildi.