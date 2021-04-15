Koronavirüse yakalanan radyo programcısı Adem Metan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Radyo programcısı ve YouTuber 34 yaşındaki Adem Metan koronavirüse yakalandı. Metan’ın, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi. Salgını ağır bir şekilde geçiren Metan’ın, virüsten dolayı ciğerlerinde büyük sorun olduğu öğrenildi.



Geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı duyuruda oğullarının koronavirüse yakalandığını açıklayan Adem Metan, takipçilerinden de dua etmelerini istemişti. Metan, “Büyük oğlum Ömer’in ardından henüz 6 aylık olan küçük oğlum S.Hamza’nın da yüksek ateş, şiddetli öksürük sonrası testi pozitif çıktı. Abisine göre biraz ağır geçiriyor. Hastaneye yatırdık. Önce Rabbime sonra dualarınıza sığındık.” demişti.