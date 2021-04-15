BIST 1.414
DOLAR 8,05
EURO 9,64
ALTIN 450,87
HABER /  MEDYA
ADV Ramazan'da umut var

Çocukları için dua istemişti! Covid-19'a yakalanan Adem Metan'dan kötü haber

Koronavirüse yakalanan radyo programcısı Adem Metan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Abone ol

Radyo programcısı ve YouTuber 34 yaşındaki Adem Metan koronavirüse yakalandı. Metan’ın, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi. Salgını ağır bir şekilde geçiren Metan’ın, virüsten dolayı ciğerlerinde büyük sorun olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı duyuruda oğullarının koronavirüse yakalandığını açıklayan Adem Metan, takipçilerinden de dua etmelerini istemişti. Metan, “Büyük oğlum Ömer’in ardından henüz 6 aylık olan küçük oğlum S.Hamza’nın da yüksek ateş, şiddetli öksürük sonrası testi pozitif çıktı. Abisine göre biraz ağır geçiriyor. Hastaneye yatırdık. Önce Rabbime sonra dualarınıza sığındık.” demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kenan Karaman, Abdullah Avcı'yla görüştü fikri değişti
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut için Mecliste tören düzenlendi
Vakko büyümeyi sürdürüyor! Yargıcı'yı da satın alıyor
Mart ayında en çok konuşulan futbolcu Ozan Tufan oldu
Kayseri'de kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıtıp kadının altınlarını çaldı! Suçlamaları reddetti
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
Aşı olana altın hızma ve iki karton yumurta hediye! Daha neler var neler
Bu sefer Düzce! Karantinada olması gerekirken otomobille gezerken yakalandı
Hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı! İstanbul'da kirliliğin arttığı tek ilçe Esenler oldu
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu zam geldi mi?
Yorumlar