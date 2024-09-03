Cinayetten hapis yatan şahıs kardeş katili oldu, babasını yaraladı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldürdü, babasını yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, Sücüllü köyünde D.Ö. (45) ile kardeşi A.Ö. (43) ve babası B.Ö. (73) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında D.Ö, elindeki av tüfeğiyle kardeşi A.Ö'ye ve babası B.Ö'ye ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, babanın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

D.Ö.'nün daha önce tırpanla husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunduğu ve 2022 yılında pandemi nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi.