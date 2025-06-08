'CHP'li başkan çarpıldı' kavgası! Yeni Akit yazarından Ali Mahir Başarır'a puro yanıtı

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Yeni Akit sitesi, "CHP'li başkan çarpıldı" başlığını atınca tartışma konusu oldu. Montaj yapılarak haberin çarpıtıldığını yazan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP'li Mahir Başarır'ın eleştirileri için "İçtiğin puronun fiyatını, bir defalığına olsun, vatandaşa söyledin mi, Ali Mahir? Utanç işte budur.. " ifadelerini kullandı.

Abone ol

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeybek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Hayati tehlikesi süren Zeyrek hakkında Yeni Akit'in "CHP'li başkan çarpıldı" başlığı eleştiri konusu oldu.

CHP'li isimler ve ona yakın medyanın hedefindeki Akit'e yönelik tepkilere yanıt, yazar Ali Karahasanoğlu'ndan geldi.

"Biz ‘çarpıldı’ bile demeyelim, siz montaj yapıp Akit’e saldırın!" başlıklı yazısında haberdeki ifadelerin değiştirildiğini savunarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın purolarını gündeme getirdi:

"Vicdansızlığı yapan sizsiniz.

Oturup sahtekarlık yapan, “ağır yaralandı” ifadesini silip, oraya “geberdi” kelimesini yazan, yeniakit'in haberini çarpıtan sizsiniz..

Ardından bir de bakıyoruz, elinde puro ile görüntü veren..

Bir puroya asgari ücretlinin maaşını katlayan parayı feda eden Ali Mahir Başarır, “Bu utanç verici dili, bu körelmiş aklı, bu yozlaşmış vicdansızlığı milletimize şikayet ediyoruz. Sıradan hale getirdiğiniz bu kötülükte boğulun” diyor..

Biz sana “Halk aç diye edebiyat yaptığın halde, en lüks araçlardan Porsche arabanda gezerken ... “

Ya da..

“Asgari ücretliler aç" edebiyatı yaptığın halde, "bir paketi 5 asgari ücrete denk gelen puronu içerken ..” diyor muyuz..

Utanç verici dil de sizde..

Yalan, sahtekarlık, halkı yanıltma, montaj da sizde..

Seçim meydanlarında, bir defacık olsun, Porsche arabanı seçmene gösterdin mi?

İçtiğin puronun fiyatını, bir defalığına olsun, vatandaşa söyledin mi, Ali Mahir?

Utanç işte budur..

Körelmiş akıl budur."