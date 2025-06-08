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Bayram nedeniyle gittiği Konya'da öldürüldü

Bayram nedeniyle gittiği Konya'da öldürüldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 arkadaş arasındaki "küfür" tartışması kavgaya dönüştü. M.K., arkadaşı Hüseyin A'yı çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Hayatını kaybeden Hüseyin A'nın Kurban Bayramı için Konya'ya gittiği öğrenildi.

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Karakavak Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında M.K. ile arkadaşı Hüseyin A. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanındaki bıçakla Hüseyin A'yı yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Hüseyin A'nın İstanbul'da yaşadığı, Kurban Bayram'ı için Seydişehir'e geldiği öğrenildi.

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