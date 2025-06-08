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Ağrı'da kayıp kız çocuğunun bulunduğu yer şaşırttı

Ağrı'da kayıp kız çocuğunun bulunduğu yer şaşırttı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu köy okulunun kazan dairesinde sağ bulundu.

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İlçeye bağlı Şekerbulak köyünde ikamet eden 13 yaşındaki H.D'den dün akşam saatlerine doğru haber alamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca köy ve çevresinde arama yapan ekipler, sabah saatlerinde çocuğu köy okulunun kazan dairesinde buldu.

H.D, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

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