Dün İstanbul'dan ayrılmıştı! Victor Osimhen transferi için her şey hazır
Victor Osimhen dün İstanbul'dan ülkesine gitmişti. Nijeryalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Suudi Arabistan'dan Al Hilal, Osimhen transferi için her şeyi hazırladı. İşte detaylar...
Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da elde edilen zaferin mimarlarından olan Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyordu.
Sarı - kırmızlıların yıllık 20 milyon euro maaş teklif ettiği Nijeryalı golcü için Suudi Arabistan'dan Al Hilal de devreye girmiş ve oyuncu için 40+5 milyon euro yıllık maaşa kadar çıkmıştı.
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Victor Osimhen'in biletlerini hazırladı ve seyahat organizasyonu planını tamamladı.
Haberin devamında Osimhen'in kalacağı otelin ve sağlık kontrollerinden geçeceği günün de ayarlandığı kaydedildi.