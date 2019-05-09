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CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse TBMM kürsüsünde su iç ortalık birbirine girdi

TBMM'de Ramazan tartışması yaşandı. CHP'li vekilin su içmesi sonrası, AK Parti'li vekil, "Ramazan'a saygı gösterin" dedi. HDP'li vekil araya girerek, "Burası laik Türkiye, ben Müslüman değilim." dedi.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine tepki gösterdi ve AK Partiyle MHP'yi eleştirdi.

Konuşmasının ardından kürsüden inen Köse'yi hedef alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Siz önce kürsüden milletin Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü" dedi.

HDP'li vekil: ben müslüman değilim

Kılıç'a tepki gösteren HDP'li Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim" ifadelerini kullandı.

Meclis tutanaklarına yansıyan konuşma şöyle:

CHP'li Tufan Köse: Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu ülke öyle sizin dediğiniz gibi kolay kurulmadı, savaş meydanlarında kuruldu. Öyle ufak tefek şeylerle de beka sorunu falan yaşamaz. Bir beka sorunu varsa, zannediyorum, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanının falan bir koltuk beka sorunu var gibi görünüyor.

Onu da anlaşılan, artık, seçimlerle çözme şansınız da kalmamış. E, ne yapacaksınız? 'FETÖ' diyeceksiniz, 'cezaevi' diyeceksiniz, tehdit edeceksiniz ve 'hiçbir şey olmasa da kesinlikle bir şey oldu' diyen adama 'mugalata' demeyeceksiniz, seçime sokulan, kandırılan, aldatılan, yüzde 70-80'le kazandığı seçimde de mazbatayı yüzde 20'lik adama veren adama 'mugalata' diyeceksiniz, kim inanır buna, kim inanır?

AK Partili İmran Kılıç: Siz önce kürsüden milletin ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü.

HDP'li Tuma Çelik: Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim.

CHP'li Tufan Köse: Din sömürüsü yapma, din sömürüsü. Yetim hakkı yiyorsun, haram yiyorsun ama orada su içiliyor diye bana bağırıyorsun, kul hakkı yiyorsun.

AK Partili Zülfü Demirbağ: Yahu, sen ne anlarsın ki kul hakkından.

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