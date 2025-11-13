BIST 10.629
Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek

Cevdet Yılmaz: Türkiye, KKTC'nin haklı davasını savunmaya her daim devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, anavatan ve garantör Türkiye'nin KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve haklı davasını savunmaya her daim devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Erhürman'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

KKTC ile müstesna ilişki çerçevesinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, Erdoğan ile Erhürman arasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildiğini, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anavatan ve Garantör Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya ve haklı davasını savunmaya her daim devam edecektir. Bu ziyaretin, Kıbrıs Türkü'nün geleceğine dair ortak irademizi pekiştirmesini, ekonomik, sosyal ve yapısal alanlarda yürüttüğümüz yakın işbirliğini daha da güçlendirmesini diliyorum."

