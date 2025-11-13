BIST 10.629
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit pilota Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, ülkeye ve millete başsağlığı mesajı iletti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da bulunan telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit pilot için taziye mesajı paylaştı.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

