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MEDYA

Cem Küçük: Can Ataklı bazen saçmalar

Can Ataklı'nın 'darbe' sözlerine ilişkin konuşan gazeteci Cem Küçük, 'Can Ataklı bazen saçmalar' ifadesini kullandı.

İnternethaber.com'un Youtube kanalındaki 'İki Mahalle' programında gazeteciler Cem Küçük ve Gürkan Hacır, 'darbe' sözleri büyük tepki çeken Can Ataklı'nın söylemlerini değerlendirdi.

'Can Ataklı'yı çok iyi tanırım' diyen Cem Küçük, Can Ataklı'nın 'darbe olsun' demediğini savunarak 'Bazen çok ciddi saçmalar Can abi... O konulara girmemeli' diye konuştu.

Gürkan Hacır ise Cem Küçük'ün yorumlarına 'anlatırken kastını asmış olabilir.' diyerek ekleme yaptı.

Can Ataklı ne demişti?

Can Ataklı skandal sözlerinde "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi' şeklinde konuşmuştu.

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