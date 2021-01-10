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MEDYA

Gürkan Hacır ve Cem Küçük Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları konuştu

Gazeteciler Gürkan Hacır ve Cem Küçük, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan 'Melih Bulu' protestolarını 'İki Mahalle' programında masaya yatırdı.

İnternethaber.com'un youtube kanalında izleyiciyle buluşan, 'İki Mahalle' programında bu hafta Gürkan Hacır ve Cem Küçük, Melih Bulu atamasını ve protestoları farklı açılardan ele aldı.

Üniversitede çıkan olaylarda öğrencilerin bu işin içinde olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da eleştirerek şunları söylemişti; 

"Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır.  Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir?"

Örgüt mensuplarının eylemdeki parmağı!
İşte bu açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaftancıoğlu'na yönelik söylemleri ve nedenleri de tartışıldı. Özellikle Boğaziçi'ndeki öğrenciler arasına karışan MLKP ve DHKP-C gibi örgüt mensuplarının polislerimize yönelik kabul edilemez ifadeleri, Canan Kaftancıoğlu'nun da bu eylemlere destek veren sözleri yaşanan polemiğin ana nedenleri arasında gösterildi. 

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