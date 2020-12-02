Çaykur Rizepor'un eski futbolcusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi görmekte olan ve geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen Mohamed Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti.Abone ol
Bir dönem Çaykur Rizespor forması giyen Mohamed Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Mohamed Abarhoun, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Mohamed Abarhoun, geçtiğimiz Şubat ayı sonunda deplasmanda oynanan Trabzonspor maçı öncesinde midesinden rahatsızlanmış ve yapılan tetkikler sonucunda mide kanseri teşhisi konularak Mart ayı içinde ameliyat olmuştu.