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Bursa'da yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu uyaran kişi öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı (32) sesi kısması için uyaran Zeki Özezen (30), çıkan tartışmada tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Kıral Dalkıran, kısa sürede yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yeni Dere Mahallesi'nde 13 Mayıs gecesi meydana gelen olayda; Zeki Özezen (30), yüksek sesle müzik dinleyen komşusu Kıral Dalkıran'ı (32) sesini kısması için uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kıral Dalkıran, tabancayla Zeki Özezen'e 6 el ateş etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özezen'i ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Özezen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Kıral Dalkıran' yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kıral Dalkıran'ı cinayetin işlendiği mahallede saklandığı evde suç aleti ile yakaladı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dalkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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