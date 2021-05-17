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BM Genel Kurulu, Filistin gündemiyle toplanacak

Birleşmiş Milletler'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle perşembe günü toplantı yapılacak.

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Masum sivillerin hedef alındığı saldırılar bir haftayı geride bırakırken, 200 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda yaşamını yitiren 200 kişiden 59'unu çocuk, 35'ini kadınlar oluşturuyor.

Günler sonra Filistin toplantısı
İsrail ordusunun saldırılarına tepki vermekte geciken Birleşmiş Milletler (BM), günler sonra toplantı kararı aldı.

BM Genel Kurulu'nun, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacağı belirtildi.

Filistin'deki vahim durum görüşülecek
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu’nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcileri'nin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da toplayacağım." dedi.

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