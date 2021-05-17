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Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu iddia edildi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in yaşanan sportif başarısızlıktan mutsuz olduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği belirtildi. Hatta yıldız futbolcunun Kayseri deplasmanına da sakatlığını bahane ederek gitmek istemediği iddia edildi.

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Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe'de yanıt bekleyen birçok soru var. Sezonun flaş transferi Mesut Özil'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği de dedikodular arasında. Hatta yıldız ismin bu nedenle sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.

Kiralık oyuncuların durumu baş ağrıtacak

Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçiren bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.

Yüksek ücret alan isimler de sıkıntı

Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.

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