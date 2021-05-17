RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi’ye: En kibar tabirle aymazlıktır...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’ye cevap verdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin RTÜK’ün cezalarına ilişkin yayımladığı rapora dayandırılarak basın ve yayın organlarında yer alan “RTÜK iktidarın sopası” içerikli haberlerin halkı manipüle etmeye yönelik yalanlardan ibaret olduğunu aktardı.

RTÜK Başkanı Şahin, RTÜK’ün yayınlar yoluyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı Türk milletini ve değerlerini korumak için aralıksız mesai yaptığını belirtti. Şahin, bazı muhalefet partisi temsilcilerinin ve basın organlarının bir süredir RTÜK’ü karalama kampanyalarına devam ettiklerini ifade ederek, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin raporuna dayandırılarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan ‘RTÜK iktidarın sopası’ ve benzeri başlıklı haberler halkımızı manipüle etmeye yönelik yalanlardan ibarettir” değerlendirmesini yaptı.

“(Müeyyideler) Muhalif medyanın veya muhalefet milletvekillerinin alkışlayacağı türden yaptırımlardır”

RTÜK Başkanı Şahin şunları kaydetti:

“Haberlerde iddia edildiği gibi RTÜK iktidara muhalefet eden içerikleri yayınlayan medyayı susturmak için haksız ve hukuksuz cezalar vermemektedir. Kaldı ki, Üst Kurulumuzun vermiş olduğu tüm müeyyidelerin sonuna kadar arkasındayım.

İlgili haberlerdeki rakamlar muhalif medyaya kesilen cezalar değil, tam tersine kendi tabirleriyle söylemek gerekirse ‘muhalif medya’nın veya muhalefet milletvekillerinin alkışlayacağı türden yaptırımlardır.

Şöyle ki, bahse konu haberlerde geçen rakamların büyük çoğunluğu yalan beyanlarla sahte ürün satarak halkı kandıran, dini duygularını istismar edenleri kapsamaktadır.”

“RTÜK’ü iktidarın savunucusu ilan etmek en kibar tabirle aymazlıktır”

Şahin, söz konusu haberlerdeki cezaların muhalefet yapan medya kuruluşlarına değil yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün ve cinsel güç artırıcı etkisi olduğu iddia edilen sahte ilaç pazarlayanlara, sahte cep telefonu gibi kalitesiz taklit ürünler satanlara ve ekranlarda halkın dini duygularıyla oynayarak muska yazan sahtekârlara yönelik olduğunu aktardı.

RTÜK Başkanı Şahin, RTÜK’ün yasaların verdiği yetkiyle halkın emanetine sahip çıktığını ve Türk milletinin kandırılmasına, dolandırılmasına ve yanıltılmasına müsaade etmediğini belirterek, “Hal böyleyken, verilen cezalar sadece belli medya kuruluşlarına yönelikmiş gibi bir algı oluşturmak, halkı yanlış yönlendirmek, RTÜK’ü iktidarın savunucusu ilan etmek en kibar tabirle aymazlıktır” ifadelerini kullandı.

“Dini duyguları istismar eden uydu kanallarıyla yaptığımız zorlu mücadelemize saygısızlık etmeyin”

Sırf muhalefet yapma uğruna milletin gözüne utanmadan baka baka yalan söylemenin ve rakamları çarpıtmanın ahlaki olmadığını vurgulayan Şahin, “İnsaf edin; RTÜK üyelerinin tamamının oy birliği ile aldığı kararlarla halkımızın sağlığıyla oynayan, dini duygularını istismar eden uydu kanallarıyla yaptığımız zorlu mücadelemize saygısızlık etmeyin. Bu yalan ve iftiracı zihniyeti milletimize hem şikâyet ediyor hem de havale ediyorum” açıklamasını yaptı.

“RTÜK’e kimse akıl oyunlarına başvurarak art niyetli bir şekilde çamur atmaya kalkmasın”

RTÜK Başkanı Şahin açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere halkımızın zararlı yayın içeriklerinden korunması için büyük bir uğraş veren RTÜK’ü kimse kendi siyasi hasletleriyle yıpratmaya kalkmasın. Halkımızın milli ve manevi değerlerini koruyan RTÜK’e kimse akıl oyunlarına başvurarak art niyetli bir şekilde çamur atmaya kalkmasın. Çünkü tutmadı ve tutmayacaktır.”