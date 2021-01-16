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Bursa'da kendi yaptıkları alkolü içince zehirlendiler

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içince fenalaşan 3 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks bir rezidansta oturan K.Ü, M.S ve K.A., kendi yaptıkları ev yapımı alkolü içmeye başladı. Bir süre fenalaşan 3 genç, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 arkadaşın sahte alkolden zehirlendiğini belirledi.
Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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