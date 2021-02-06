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Boğaziçi Üniversitesi’nde iki yeni fakülte kurulması kararı! İşte Melih Bulu’dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne hukuk ve iletişim fakültesi kurulması kararı sosyal medyada en tartışılan konular arasına girerken Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'dan ilk açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının tartışmaları sürerken; Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üniversitede iki fakülte kuruldu. Karar Twtitter'da tartışmayı da başlattı. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması sonrası protestoların odağına yerleşen  Prof. Dr. Melih Bulu açıklama yaptı.

"Farklı perspektifler ve zenginlikler katacak"

Prof. Dr. Bulu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı açıklaması şöyle:  Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.

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