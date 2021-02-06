Destek Yatırım Bankası kuruluyor! BDDK onay verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanına sahip kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kararda, Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun tarafından 300 milyon TL sermayeli "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği belirtildi.