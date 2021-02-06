Ayçiçek yağı litre fiyatı Türkiye'de 15 birim Yunanistan'da 1. 4 birim

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) yağ fiyatlarını İngiltere ve Yunanistan'la karşılaştırdı. Yunanistan'daki marketlerde 1 litre ayçiçeği yağı 1.40 EURO'dan yani 12 liradan satılırken, Türkiye'de en ucuz markette fiyatın 15 lira 95 kuruştan başladığı tespit edildi.

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Vatandaş son dönemde ayçiçek yağında artan fiyatlar karşısında Ticaret Bakanlığı'nı şikayet yağmuruna tutarken,Tüketici Dernekleri Federasyonu (lÜDEF) son dönemlerde Türkiye'de fiyatları bir hayli yükselen zeytinyağı,ayçiçeği yağı ve margarin fiyatları İngiltere ve Yunanistan arketleriyle karşılaştırdı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'ın haberine göre, TÜDEF Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı'nın yaptığı karşılaştırmada Türkiye'deki marketlerin zeytin yağı ve margarini de pahalı sattığı görüldü. Ayrıca tüketicilerin 1-2 litrelik ambalajlarındaki yağları aldığında ise yüzde 50 daha fazla ödeme yaptığı tespit edildi.

Vargı, "5 litre yağ alacak parası olmayan tüketici, bir litre yağ aldığı zaman yüzde 50 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. 5 litre yağın litresi zincir marketlerde 13-14 liraya gelirken, aynı yağı 1 litrelik ambalajda satın aldığında 20-21 liraya kadar çıkıyor. 'Ucuz mal satıyor' diye ünlenen internet satış sitelerindeki fiyatlar da pahalı. Kargo bedelleri de eklendiğinde bir litre ayçiçeği yağı tüketiciye 30-35 liraya mal oluyor. İngiltere ile yaptığımız fiyat karşılaştırmasında ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları arasında iki üç misli farklar ortaya çıktı. İngiltere zeytinyağı ve ayçiçeği yağını ithal ediyor ve şu anda AB üyesi bile değil" dedi.

İthal ediyorlar

Vargı'nın araştırmasına göre 1 litrelik ayçiçek İngiltere'deki zincir marketlerde 1.09 Pound'dan satılıyor. Bu tutar TL'ye çevrildiğinde yaklaşık 10 lira 93 kuruşa karşılık geliyor. İngiltere hem ayçiçeği hem de zeytinyağını İspanya'dan ithal ediyor.

Yunanistan'daki marketlerde de 1 litre ayçiçeği yağı 1.40 EURO'dan yani 12 liradan satılıyor. Araştırmaya göre Türkiye'nin kendi topraklarında yetişen zeytinden elde edilen kooperatif ürünü soğuk sıkım zeytinyağının 2 litresi sanal marketlerde 104 ila 119 TL arasında değişiyor. 1 litrelik soğuk sıkım zeytinyağı İngiltere marketlerinde 2.33 Pounda yani 23 lira 36 kuruşa satılıyor.

Margarin de yüksek

Türkiye'de margarinin de çok pahalı olduğunu belirten Vargı, "İngiltere'de ayçiçeği yağından üretilmiş kaliteli margarinin kilogram fiyatı 1.38 Pound yani 13.84 TL'ye satılıyor. Türkiye'de ise aynı kalitedeki margarinin fiyatı 18 lirayı buluyor. En düşük kalite margarin dahi Türkiye'deki marketlerde 14 liraya satılıyor" dedi.

Vargı, ayçiçeği yağı fiyatlarının olağanüstü artması nedeniyle zeytinyağındaki tağşiş sahtekarlığının ayçiçeği yağında da yaşanabileceği uyarısında bulundu. Vargı, "Fiyatı böylesinde hızlı artan bir ürüne, gıda sahtekarları daha ucuz yağlar katıştırarak satma yoluna gidebilir. Tarım Bakanlığı'nın sıvı yağ tağşiş denetimlerine ağırlık vermesini istiyoruz" çağrısı yaptı.