Pentagon: Türkiye'nin S-400 alımı konusundaki duruşumuz değişmedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada "S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi" ifadelerini kullandı.Abone ol
Pentagon Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kirby, düzenlediği basın toplantısında S-400 alımının Türkiye'nin 'ABD ve NATO'ya bağlılıyla uyuşmadığını' söyleyerek "S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi" dedi.
Türkiye'nin S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmaması nedeniyle programdan çıkarıldığını kaydeden Kirby, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 almama çağrısında bulundu.
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