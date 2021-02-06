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Twitter, Bakan Süleyman Soylu’nun iki paylaşımını daha engelledi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter'dan paylaştığı iki paylaşım daha kısıtlandı.

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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz"  demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin silinen mesajını da paylaşan Soylu, "Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Twitter iki paylaşımın “nefret davranışı ve taciz içeren davranış hakkındaki kurallarını” ihlal ettiğini bildirdi.

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