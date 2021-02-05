Dağlık Karabağ'daki gözlem merkezi kapılarını basına açtı
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi, kapılarını basına açtı. Türk ve Rus askeri yetkililer, merkezdeki faaliyetleri gazetecilere anlattı.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetine devam ediyor.
Ağdam kentinin Merzili köyü yakınlarında yerleşen, açılışı 30 Ocak'ta yapılan ortak merkezin kapıları basın mensuplarına açıldı.
Merkezde görevli askerler bölgeden insansız hava araçlarıyla (İHA) alınan görüntüleri birlikte izliyor, ateşkese uyulup uyulmadığını gözlemliyor.
4 hektar alana kurulu, 65 prefabrik yaşam ve hizmet alanının yer aldığı merkezde İHA personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapıyor.