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Üniversite öğrencilerinin Şubat ayı burs ve kredileri hesaplara yattı! Bakan duyurdu

Üniversite öğrencilerinin Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Müjdeli haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

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