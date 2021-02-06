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Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat'ın talebini mahkeme reddetti

Ünlü yönetmen ve oyuncu Sermiyan Midyat, şiddet uyguladığı iddia edilen esi sevgilisi Sevcan Yaşar hakkında tedbir kararı aldırmak istedi. Ancak mahkeme, ‘şiddete dair yeni bir kanıt yok’ diyerek talebi reddetti.

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Oyuncu Sermiyan Midyat, oyuncu Sevcan Yaşar’la olaylı şekilde ayrılmıştı. Midyat’ın Yaşar’ı darp ettiği öne sürülmüş ve taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikâyetçi olmuştu. Hürriyet'te Özge Eğrikar imzalı habere göre, eski sevgilisinin hem kendisini hem de ailesini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiğini öne süren Midyat, mahkemeye başvurarak 1 aylık tedbir süresinin uzatılmasını istedi.

Ancak mahkeme, oyuncunun herhangi bir yeni şiddet uygulanma tehlikesinin devam ettiğine dair bir kanıt ileri sürmediği gerekçesiyle bu talebini reddetti. 

Ne olmuştu? 

Birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.

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