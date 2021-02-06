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Fahrettin Altun'dan Soylu ve Bahçeli'yi sansürleyen Twitter'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tweetlerini kısıtlayan Twitter'a tepki göstererek, "Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Soylu ve Bahçeli'ye yönelik Twitter'ın uyguladığı kısıtlamaya tepki gösteren Altun, "Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz." dedi.

"Asla kabul edilemez"

Altun, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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