BM: Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 60'ı günlük ihtiyaç duydukları temiz suya erişemiyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 60'ının günlük kullanım için ihtiyaç duydukları temiz suya erişemediğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

İnsani yardım alanındaki BM çalışanlarının, Gazze Şeridi genelinde devam eden İsrail saldırılarının yerleşim alanlarını vurmaya ve temel hizmetleri aksatmaya devam ettiği konusunda uyardığını aktaran Dujarric, İsrail'in son hava saldırılarından birinde bir su kuyusunun hedef alındığını ifade etti.

Dujarric, söz konusu saldırıda 1 sivil toplum kuruluşu çalışanının hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını, kuyunun ağır hasar gördüğünü ve saha çalışmalarının askıya alındığını söyledi.

İnsani yardım çalışanlarının kamyonlarla su ihtiyacını karşılamaya çalıştığının altını çizen Dujarric, "Ancak bu, insanların su ihtiyaçlarının karşılanmasının çok uzağında. Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 60'ı günlük kullanım için ihtiyaç duydukları temiz suya erişemiyor." dedi.

Dujarric, temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girişinde kısıtlamalar nedeniyle su üretimi ve diğer hizmetlerin ciddi bir çöküş riski altında bulunduğuna da dikkati çekerek, sivil ve sivil tesislerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak korunması gerektiğini bir kez daha vurguladıklarını kaydetti.

"Batı Şeria'daki durum sadece endişe verici değil, tahammül edilemez durumda"

İşgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ettiklerini belirten Dujarric, "Batı Şeria'daki durum sadece endişe verici değil, tahammül edilemez durumda." ifadesini kullandı.

Dujarric, İsrail güçleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin faaliyetlerine işaret ederek "Bu faaliyetler, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sona erdirme yükümlülüğüne aykırıdır. Ayrıca Filistin yönetimini de baltalamaktadır." diye konuştu.