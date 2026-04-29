Pentagon’dan İran Savaşı’nın faturası: 60 günde 25 milyar dolar

Pentagon’dan İran Savaşı’nın faturası: 60 günde 25 milyar dolar

ABD Savunma Bakanlığı, İran Savaşı'na dair ilk kapsamlı veriyi paylaştı. İki ayı aşan süreçte harcamaların 25 milyar dolara ulaştığını açıklayan Pentagon yetkilileri, bu tutarın büyük bir kısmının mühimmat harcamaları ve teçhizat bakımı için kullanıldığını bildirdi.

Pentagon Sayman Vekili Jules Hurst, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı sunumda, harcamaların temel kaynağının yoğun mühimmat kullanımı, operasyonel giderler ve ekipman değişimleri olduğunu belirtti.

Savaşın henüz ilk altı gününde 11,3 milyar dolar harcandığı bilgisini hatırlatan yetkililer, çatışmaların ekonomik boyutunun netleşmesiyle birlikte Beyaz Saray üzerinden Kongre’den ek bütçe talep edileceğini ifade etti.

Öte yandan, savaşın maliyeti sadece askeri harcamalarla sınırlı kalmayıp, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle küresel çapta artan akaryakıt fiyatları üzerinden de sivil ekonomiyi doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Siyasi cephede ise Başkan Donald Trump, enerji sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek İran limanlarına uygulanan ablukayı ve bu durumun Amerikalı tüketiciler üzerindeki etkilerini hafifletme yollarını tartıştı.

Trump, müzakerelerin tıkanması üzerine İran’a yönelik sert uyarılarını yinelerken, savunma uzmanları bölgedeki Amerikan askeri üslerinin ve ekipmanlarının kamuoyuna açıklanandan çok daha ağır hasar aldığını, bunun da milyarlarca dolarlık ek onarım maliyeti doğurabileceğini öngörüyor.

Savaşın bu hafta 60 günlük süreyi aşacak olması, ABD yasaları gereği askeri güç kullanımı için Kongre onayını zorunlu kılarak süreci kritik bir eşiğe taşıyor.

