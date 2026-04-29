Fed ne karar verecek? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı!

Altın fiyatlarındaki belirsizliğe dikkat çeken Ekonomist İslam Memiş, küresel piyasalardaki baskılanma nedeniyle yatırımcılara uyarıda bulunarak, Türkiye'de uygulanan varlık barışı gibi tedbirlerin koruyucu olacağını kaydetti.

Orta Doğu'dan gelen haber akışıyla birlikte altın fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, Ekonomist İslam Memiş küresel piyasalardaki son gelişmelere ve merkez bankalarının olası adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİR KARAR DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYORUZ"

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına değinen Memiş, "Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var saat 21'de açıklayacak. Bir karar değişikliği beklemiyoruz. Pas geçmesini bekliyoruz." dedi. Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası kararına da işaret eden Memiş, "Bu taraftan da pas geçmesini bekliyoruz. Çünkü yine İran konusundaki belirsizlikler devam ediyor. Gelen haber akışları burada temkinli bir şekilde fiyatları baskılamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN VARLIKLAR BASKI ALTINDA KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Petrol fiyatlarının 110 dolar seviyesinin üzerine çıktığını hatırlatan Memiş, piyasadaki genel duruma "Petrol karşısındaki bütün varlıklar yine baskı altında kalmaya devam ediyor. Görüşmelerin sonucunda ne olacak buradaki belirsizlik devam ediyor." sözleriyle dikkat çekti.

"YATIRIMCILAR KENARDA SESSİZCE BEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

Küresel piyasalardaki baskılanmanın yatırımcı davranışlarına etkisini anlatan Memiş, şunları kaydetti: "Küresel piyasalarda bütün enstrümanlarda bir belirsizlik var, bir baskılanma var. Bu da yatırımcıların tekrar beklemesine işaret ediyor. Bu savaş belirsizliği devam ettikçe bütün yatırımcılar da kenarda sessizce beklemeye devam edecek."

Merkez bankalarının savaş kaynaklı faiz politikalarında tekrar bekle gör politikasını uygulayacağını belirten Memiş, bölgeden gelen haber akışlarının piyasalar için oldukça önemli olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"BU GİBİ TEDBİRLER BİZİ BİRAZ DAHA KORUYACAKTIR"

Petrol fiyatlarının sektöre olumsuz yansımalarını yakından takip ettiklerini ve yurt içinde çeşitli tedbirler alınmaya devam edildiğini vurgulayan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle varlık barışı ile alakalı bir süreç yaşandı. Yurt dışındaki yaşayan kişilerin buraya Türkiye'ye gelirken cüzi bir miktarda vergiyle bu varlık barışından yararlanması önemli. Bu gibi tedbirler bizi biraz daha koruyacaktır diye düşünüyorum."