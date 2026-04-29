BIST 14.311
DOLAR 45,07
EURO 52,78
ALTIN 6.585,79
HABER /  DÜNYA

Trump ve Putin arasında kritik görüşme!

ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede İran ile yapılacak anlaşma konuşuldu.

Abone ol

ABD ile İran arasında devam eden savaşta hala kalıcı ateşkes için somut bir adım atılamadı.

İki ülke Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turundan sonra bir daha temas kuramazken sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

Savaşın etkileri bütün dünyada hissedilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRUMP İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ana gündem maddesi ise beklenildiği gibi İran oldu.

İRAN İLE ATEŞKESİ KONUŞTULAR

Putin'in görüşmede Trump'a İran ile ateşkes kararını desteklediği bildirildi.

Bir diğer ele alınan konu ise İran'ın tartışma yaratan nükleer zenginleştirmesi oldu.

PUTİN'DEN NÜKLEER ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu konuda ABD Başkanı Trump'a öneride bulunduğu aktarıldı.

Önerinin içeriğine dair ise herhangi bir açıklama yapılamadı. 

ALASKA'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz ağustos ayında Alaska'da bir araya gelmişlerdi.

İki lider burada yaptıkları görüşmede Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varamayarak ayrılmıştı.

ABLUKA KONUSUNDA İNATÇI

Öte yandan son olarak ABD merkezli yayın organı Axios'a konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'na yönelik devam eden ablukayı savundu.

Ablukanın bombardımandan daha etkili olduğunu belirten ABD Başkanı, "Şu an boğuluyorlar ve durum onlar için daha da kötü olacak" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pentagon’dan İran Savaşı’nın faturası: 60 günde 25 milyar dolar
Pentagon’dan İran Savaşı’nın faturası: 60 günde 25 milyar dolar
Milli Muharip Uçağı KAAN’a yerli top sistemi desteği
Milli Muharip Uçağı KAAN’a yerli top sistemi desteği
Fed ne karar verecek? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı!
Fed ne karar verecek? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı!
Trump’tan sert İran çıkışı: Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar
Trump’tan sert İran çıkışı: Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar
İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara sigara satış yasağı
İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara sigara satış yasağı
Fransa ve GKRY'den skandal anlaşma: KKTC'den sert tepki!
Fransa ve GKRY'den skandal anlaşma: KKTC'den sert tepki!
Dünya devi Osimhen'de ısrarcı! Teklife Galatasaray'dan sürpriz yanıt
Dünya devi Osimhen'de ısrarcı! Teklife Galatasaray'dan sürpriz yanıt
Kılıçdaroğlu'na "kılıç artığı" demişti: Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma!
Kılıçdaroğlu'na "kılıç artığı" demişti: Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma!
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: Ölü ve yaralılar var
RTÜK ve MGK’dan televizyon içeriklerine sıkı denetim
RTÜK ve MGK’dan televizyon içeriklerine sıkı denetim
Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılışını anlattı: Uygur paylaşımı sonrası geldi
Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılışını anlattı: Uygur paylaşımı sonrası geldi
Optimar anketinde son tablo: Mart 2026’da dengeler nasıl şekillendi?
Optimar anketinde son tablo: Mart 2026’da dengeler nasıl şekillendi?