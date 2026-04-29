Trump’tan sert İran çıkışı: Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin ABD’nin endişelerini giderecek bir anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasının süreceğini belirterek, İran ekonomisinin ağır baskı altında olduğunu söyledi. Trump, “Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar” ifadesiyle ablukanın etkisini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla ilgili ABD'nin endişelerinin giderildiği bir anlaşma kabul edilene kadar bu ülkeye yönelik deniz ablukasını devam ettireceğini söyledi.

Amerikan Axios haber platformuna telefonla röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la olası anlaşma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran'ın kendilerine yaptığı "önce Hürmüz Boğazı'nın açılması, nükleer anlaşmanın sonraya bırakılması" yönündeki son öneriyi kabul etmediklerini dile getirdi.

İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceği mesajını veren Trump, "İranlılar anlaşmak istiyorlar. Ablukayı sürdürmemi istemiyorlar. Ben (ablukayı kaldırmak) istemiyorum çünkü onların nükleer silaha sahip olmasını istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, nükleer silahla ilgili ABD'nin endişelerini gideren bir anlaşmayı İran kabul edene kadar bu ülkeye yönelik deniz ablukasının süreceğini belirtti.

İran'ın limanlarına yönelik ablukanın "bombalamaktan" daha etkili olduğunu düşündüğünü aktaran ABD Başkanı, "Tıkanmış domuz gibi boğuluyorlar. Durum onlar için daha da kötüye gidecek. Nükleer silaha sahip olamazlar." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının Tahran'ın petrol stokları üzerinde ciddi baskı yarattığını ve bu ülkenin her gün ciddi bir ekonomik kayba uğradığını savunarak, İran'ın bu durumu sürdüremeyeceğini ve anlaşmak istediğini savundu.

