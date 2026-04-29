Putin’den ateşkes mesajı: 'Hazırım' deyip ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, 9 Mayıs Zafer Günü’nde ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu.

'ATEŞKES İLAN ETMEYE HAZIRIM'

Ukrayna cephesindeki duruma ve yaklaşan tarihi günlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rus lider Putin, "Ukrayna savaşında Zafer Günü olan 9 Mayıs'ta bir ateşkes ilan etmeye hazırım." dedi.

Bölgedeki çatışmaların durdurulması ihtimaline yönelik önemli ifadeler kullanan Rusya lider, söz konusu tarihte silahların susabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu açıklaması, uzun süredir devam eden savaşta diplomatik bir adım atılabileceği yönünde önemli bir sinyal olarak kayıtlara geçti.