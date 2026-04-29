Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran'dan yeni hamle

İran, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasına yakında “emsalsiz bir eylemle” karşılık vereceğini duyurdu. İranlı üst düzey bir yetkili, şu ana kadar sergilenen itidalin diplomasiye fırsat tanımak amacı taşıdığını belirtirken, gelişmenin bölgede gerilimi artırabilecek yeni bir adım olabileceği değerlendiriliyor.

İran ordusunun, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasına yakında "emsalsiz bir eylemle" karşılık vereceği bildirildi.

İran devlet televizyonu Press TV'ye konuşan ismi açıklanmayan üst düzey bir güvenlik yetkilisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

'ABD'NİN DENİZ ABLUKASINA EMSALSİZ BİR EYLEMLE KARŞILIK VERİLECEK'

Açıklamada, ABD'nin deniz ablukasına yakında pratik ve "emsalsiz bir eylemle" karşılık verileceği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin şu ana kadar gösterdiği itidalin, diplomasiye bir şans vermek ve ABD'nin, İran'ın savaşı kalıcı olarak sona erdirme koşullarını öğrenmesine ve kabul etmesine olanak sağlamak amacı taşıdığı ifadeleri kullanıldı. 

ABD'NİN DENİZ ABLUKASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırıları ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmiş, bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alparslan Bayraktar'dan Özgür Özel'e: Bu konuda hiçbir şey bilmiyorsunuz
Alparslan Bayraktar'dan Özgür Özel'e: Bu konuda hiçbir şey bilmiyorsunuz
LGS öğrencileri için hazırlanan nisan ayı örnek soruları MEBİ'de yayımlandı
LGS öğrencileri için hazırlanan nisan ayı örnek soruları MEBİ'de yayımlandı
Final maçı gibi antrenman! Tam 30 bin kişi izledi
Final maçı gibi antrenman! Tam 30 bin kişi izledi
Putin’den ateşkes mesajı: 'Hazırım' deyip ilan etti
Putin’den ateşkes mesajı: 'Hazırım' deyip ilan etti
Avrupa gaz fiyatları jeopolitik gerilimle sert yükseldi
Avrupa gaz fiyatları jeopolitik gerilimle sert yükseldi
Sinan Burhan'dan Ahmet Özer ve Ahmet Türk iddiası
Sinan Burhan'dan Ahmet Özer ve Ahmet Türk iddiası
BM: Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 60'ı günlük ihtiyaç duydukları temiz suya erişemiyor
BM: Gazze'deki ailelerin yaklaşık yüzde 60'ı günlük ihtiyaç duydukları temiz suya erişemiyor
FED Faiz kararını açıkladı!
FED Faiz kararını açıkladı!
Trump ve Putin arasında kritik görüşme!
Trump ve Putin arasında kritik görüşme!
Pentagon’dan İran Savaşı’nın faturası: 60 günde 25 milyar dolar
Pentagon’dan İran Savaşı’nın faturası: 60 günde 25 milyar dolar
Milli Muharip Uçağı KAAN’a yerli top sistemi desteği
Milli Muharip Uçağı KAAN’a yerli top sistemi desteği
Fed ne karar verecek? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı!
Fed ne karar verecek? Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı!