Bitcoin resmen çakıldı! Yatırımcı şokta son 24 saatte...

Bitcoinin fiyatı, makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle 90 bin doların altına inerek nisandan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 4,80 azalarak 3 trilyon 80 milyar dolara geriledi.

Nisan 2025'ten beri en düşük seviye

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

TSİ 7.47 itibarıyla 89 bin 623 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 15,3 oldu.

Bitcoin, Nisan 2025'te 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 6,44 değer kaybederek 2 bin 980 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını, Fed üyelerinden gelen karışık mesajların ve piyasalardaki değerlemelere ilişkin endişelerin artmasının kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtti.

