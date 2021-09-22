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Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Özer'in önerisi masada! Öğrencilere yedinci gün test şartı!

Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Özer'in önerisi masada! Öğrencilere yedinci gün test şartı!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor. Toplantının gündemi gittikçe çoğalan vaka sayıları olacak. Yüz yüze eğitimde uygulanan kurallar tekrar değerlendirilecek. Öğrencilere yapılacak PCR testi kuralı

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama son durum ve varyantlar olacak.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vaka çıkan sınıftaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.

Öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak. Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

Toplantının online yapılması ve sonrasında yazılı açıklama olması bekleniyor.

Kritik eşeğin çok üstünde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugünkü vaka sayısı 29 bin 338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20 bini kritik eşik kabul ederken şimdi neredeyse 30 bine yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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