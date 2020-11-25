Bilim Kurulu toplandı! Sokağa çıkma yasağı genişleyecek mi seyahat yasağı var mı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı. Toplantının gündemi 150'yi aşan günlük ölüm ve 7 bini aşan günlük hasta sayıları... Rakamlardaki artış nedeniyle hükümete yeni yasaklar konusunda tavsiye kararı alınması bekleniyor. Hafta sonu belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilmesi ve seyahat yasağı gelebilir.

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Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka, hasta ve ölüm sayısı rekor kırıyor. Son açıklanan rakamlarla Türkiye günlük koronavirüs ölümlerinde dünyada 11. sıraya yükseldi. Vaka ve hasta sayısı ise rekor üstüne rekor kırıyor. İşte bu gerçeklerin gölgesinde Bilim Kurulu toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:0'da basın toplantısı düzenleyecek. Kurul'dan sokağa çıkma yasaklarının genişletilmesi ve seyahat yasağı kararı tavsiyelerinin çıkması bekleniyor.

Hafta sonu sınırlı yasak genişletilebilir

Vakaların artmaya başlaması üzerine Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hafta sonu 10:00 ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı da gün içinde sadece belli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Restoranlar paket servise geçerken, kahvehaneler ve eğlence yerleri kapatıldı.

Koca hafta sonu yasağını yeterli bulmamıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağını yeterli bulmamış ve "Daha kapsamlı bir yasak istiyordum" demişti. Bugünkü toplantıda hafta sonu 24 saat sokağa çıkma yasağı tavsiyesi ve vakaların çok olduğu iller için seyahat yasağı tavsiyesi yapılması bekleniyor. Alınan kararları saat 19:0'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak...