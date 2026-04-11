Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübünün borcunun, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünün Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün 31 Ağustos 2025 tarihi itibariyle borcu, 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olarak açıklanmıştı. ​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Uganda Türkiye'ye tehdit etti! Ülkenin genelkurmay başkanı küstahlıkta sınır tanımadı
Uganda Türkiye'ye tehdit etti! Ülkenin genelkurmay başkanı küstahlıkta sınır tanımadı
Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Erzurum'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
İran füzeleri ile ilgili bomba iddia!
İran füzeleri ile ilgili bomba iddia!
Polis noktasına yönelik terör saldırısı sonrası gözaltına alınmışlardı! 12 şüpheli adliyede
Polis noktasına yönelik terör saldırısı sonrası gözaltına alınmışlardı! 12 şüpheli adliyede
Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD ile İran barış için masaya oturuyor
Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD ile İran barış için masaya oturuyor
İran heyetinin beklentisi belli oldu! Bu olmadan müzakere kararı alınmayacak
İran heyetinin beklentisi belli oldu! Bu olmadan müzakere kararı alınmayacak
Manisa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi
Manisa'da devrilen traktördeki 3 kişi yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Yasal sürece bismillah deme zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Yasal sürece bismillah deme zamanı geldi
Medipol’den ameliyatsız parkinson tedavisi! Artık çözümsüz değil...
Medipol’den ameliyatsız parkinson tedavisi! Artık çözümsüz değil...
İslamabad'da görüşme beklenirken ABD'den kritik hamle!
İslamabad'da görüşme beklenirken ABD'den kritik hamle!
Lider Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek
Lider Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'u konuk edecek
Meclis'te yeni dönem! Yoklamadan kaçanın maaşı kesilecek
Meclis'te yeni dönem! Yoklamadan kaçanın maaşı kesilecek